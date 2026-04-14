De l’œil du visiteur à celui du photographe, Jardin de l’Ermite, Haverskerque

De l’œil du visiteur à celui du photographe Samedi 6 juin, 10h00 Jardin de l’Ermite Nord

3€ par personne – gratuit pour les enfants et les adhérents.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

À la découverte des couleurs au Jardin de l’Ermite. Du blanc le plus pur au noir le plus intense.

Notre association, Des Paysages, des Jardins et des Hommes, est une association de jardinage naturel. Créée il y a une vingtaine d’années, elle regroupe actuellement près de 1000 adhérents.

Parmi les nombreuses activités de l’association, la fête de la tomate et des légumes anciens à Haverskerque qui a lieu chaque second dimanche de septembre est un événement bien connu des tomatophiles européens.

Mais aujourd’hui, je souhaiterais vous présenter notre jardin associatif : le Jardin de l’Ermite, situé à Haverskerque au 200 rue de la Goguerie. Ce jardin a vu le jour il y a une dizaine d’années.

Le jardin de l’Ermite, créé et géré par l’association Des Paysages, des Jardin et des Hommes, propose de découvrir le jardinage sous un nouvel angle, qui met la vie au centre des réflexions et des pratiques.

Cultivé de façon naturelle et biologique, le Jardin de l’Ermite est une petite oasis où, loin des tumultes et de l’effervescence, le rythme lent de la nature oblige à se poser de temps en temps.

Symbiose entre les hommes et la nature, il vous est ouvert pour apprendre, découvrir, partager, échanger, œuvrer ensemble, flâner et profiter d’un moment de repos.

Le jardin de l’Ermite se compose d’un verger planté de fruitiers régionaux qui contient des arbres inattendus tels les asiminiers, les nashis, les plaqueminiers, les lyciets etc, d’un rucher, d’un potager et d’un jardin d’agrément. L’ensemble est entouré d’une haie champêtre de plus de 650 arbustes, de 85 variétés différentes qui servent de corridor biologique entre la forêt de Nieppe et la Lys. Le Jardin de l’Ermite est également doté d’une plateforme de nidification pour cigognes.

Les activités pour petits et grands qui s’y pratiquent, les cours de jardinage, les stages de greffe et de taille, les ateliers et les visites guidées conférent au Jardin de l’Ermite une forte vocation pédagogique, visant à faire connaître, à préserver et développer la biodiversité sous toutes ses formes.

Adresse : 200 rue de la Goguerie 59660 Haverskerque

Ouverture tous les mercredis à la visite simple

Superficie : environ 8500m²

Visites guidées sur rendez-vous.

Tel : 06 11 38 73 11 / 06 43 20 40 37 / 03 28 25 05 23

Mail : lombelle.pjh@gmail.com

Facebook : Des Paysages, des Jardins et des Hommes.

Blog : http://des-paysages-des-jardins-et-des-hommes.over-blog.com/

Président PJH : Julien Peret

Si le cœur vous en dit, vous pouvez rejoindre notre association. Envoyez-nous un mail pour plus de renseignements.

Jardin de l’Ermite 200 rue de la Goguerie 59660 Haverskerque Haverskerque 59660 Nord Hauts-de-France 0611387311 http://des-paysages-des-jardins-et-des-hommes.over-blog.com/ https://www.facebook.com/jardinagePJH [{« link »: « mailto:lombelle.pjh@gmail.com »}, {« link »: « http://des-paysages-des-jardins-et-des-hommes.over-blog.com/ »}] Cultivé de façon naturelle et biologique, le jardin de l’Ermite est une petite oasis loin des tumultes et de l’effervescence. Il se compose d’un verger de fruitiers régionaux et inattendus, d’un rucher, d’un potager où pousse une grande diversité de légumes rares, d’un jardin d’ornement. Entouré d’une haie champêtre, il accueille un couple de cigognes. Le jardin est un lieu de partage et d’échange où se côtoient permaculture, jardin en carrés, culture sur bottes de paille, électroculture, etc. Parkings et fléchage

Visite commentée du Jardin de l’Ermite, dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2026.

®Julien PERET