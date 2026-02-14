« De l’ombre à la lumière » collectif artistes, La Source, Roncq

« De l’ombre à la lumière » collectif artistes 18 février – 7 mars La Source Nord

Entrée libre : Visite libre de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T09:30:00+01:00 – 2026-02-18T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-07T09:30:00+01:00 – 2026-03-07T18:00:00+01:00

Six artistes de la métropole lilloise, six univers, six propositions artistiques (peinture, photographie, sculpture terre, bois, verre, bronze) autour d’un même thème, « ombre et la lumière ».

Ombre et lumière, une opposition, un contraste saisissant renvoyant à l’idée de clair-obscur, de fragilité et de force. La lumière ne se conçoit que par rapport à l’ombre. Et l’ombre ne vit qu’à la lumière.

Une dualité subtile et mystérieuse qui happe l’attention, dirige le regard que l’on observe un bâtiment, un tableau, une sculpture, une photographie où jouent l’ombre et la lumière, l’obscurité et la clarté.

L’ombre et la lumière dansent, se mesurent, s’opposent et se complètent comme le noir et le blanc, l’encre noire sur la page blanche.

Goethe estimait que « la clarté est juste répartition d’ombres et de lumière ». Pour bien voir une chose, il faut donc apercevoir son contraire. Mais cette lumière jaillissant de l’ombre est fragile, éphémère, ce qui en fait toute sa beauté et suggère une émotion, quant à elle durable, tenace.

La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France

