De l’ombre à la lumière – Musée d’arts de Nantes Nantes, 22 mai 2025 19:15, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-22 19:15 – 20:45

Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligneTarifs : 4€/2,5€ Adulte

« Le noir n’existe jamais dans l’absolu » Pierre Soulages. Cette visite abordera la manière dont les artistes représentent et jouent à la fois des ombres et de la lumière, ainsi que leur symbolique.Durée : 1h30

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/famille-visites-guidees