De l’ombre, de l’ombre, de l’ombre ! Quels arbres pour nos villages Artannes-sur-Indre
lundi 5 octobre 2026 · Artannes-sur-Indre
Informations pratiques
Artannes-sur-Indre
De l’ombre, de l’ombre, de l’ombre ! Quels arbres pour nos villages
Rue des Glycines Artannes-sur-Indre Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 20:00:00
fin : 2026-10-05 22:00:00
Date(s) :
2026-10-05
De l’ombre, de l’ombre, de l’ombre ! Quels arbres pour nos villages
Le lundi 5 octobre 2026 de 20h00 à 22h00
Michel Davo est la personne qui a créé l’Arboretum de la Martinière à Veigné.
De l’ombre, de l’ombre, de l’ombre ! Quels arbres pour nos villages
Le lundi 5 octobre 2026 de 20h00 à 22h00
Michel Davo est la personne qui a créé l’Arboretum de la Martinière à Veigné. Il nous explique comment lutter contre les vagues de chaleurs des prochaines années en créant de l’ombre dans nos villages et nos jardins.
Conférence gratuite et ouverte à tous. .
Rue des Glycines Artannes-sur-Indre 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@biodivartannes.fr
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English :
Shade, shade, shade! What trees for our villages?
Monday, October 5, 2026, from 8:00 p.m. to 10:00 p.m.
Michel Davo is the person who founded the Arboretum de la Martinière-Veigné.
L’événement De l’ombre, de l’ombre, de l’ombre ! Quels arbres pour nos villages Artannes-sur-Indre a été mis à jour le 2026-09-10 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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