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De l’ombre, de l’ombre, de l’ombre ! Quels arbres pour nos villages Artannes-sur-Indre

lundi 5 octobre 2026 · Artannes-sur-Indre

Informations pratiques

Début
lundi 5 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Rue des Glycines
Ville
37260 Artannes-sur-Indre
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Artannes-sur-Indre

De l’ombre, de l’ombre, de l’ombre ! Quels arbres pour nos villages

Rue des Glycines Artannes-sur-Indre Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 20:00:00
fin : 2026-10-05 22:00:00

Date(s) :
2026-10-05

De l’ombre, de l’ombre, de l’ombre ! Quels arbres pour nos villages
Le lundi 5 octobre 2026 de 20h00 à 22h00
Michel Davo est la personne qui a créé l’Arboretum de la Martinière à Veigné.
De l’ombre, de l’ombre, de l’ombre ! Quels arbres pour nos villages
Le lundi 5 octobre 2026 de 20h00 à 22h00
Michel Davo est la personne qui a créé l’Arboretum de la Martinière à Veigné. Il nous explique comment lutter contre les vagues de chaleurs des prochaines années en créant de l’ombre dans nos villages et nos jardins.

Conférence gratuite et ouverte à tous.   .

Rue des Glycines Artannes-sur-Indre 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire   contact@biodivartannes.fr

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English :

Shade, shade, shade! What trees for our villages?
Monday, October 5, 2026, from 8:00 p.m. to 10:00 p.m.
Michel Davo is the person who founded the Arboretum de la Martinière-Veigné.

L’événement De l’ombre, de l’ombre, de l’ombre ! Quels arbres pour nos villages Artannes-sur-Indre a été mis à jour le 2026-09-10 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

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