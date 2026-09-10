Informations pratiques

Artannes-sur-Indre

De l’ombre, de l’ombre, de l’ombre ! Quels arbres pour nos villages

Rue des Glycines Artannes-sur-Indre Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05 20:00:00

fin : 2026-10-05 22:00:00

Date(s) :

2026-10-05

De l’ombre, de l’ombre, de l’ombre ! Quels arbres pour nos villages

Le lundi 5 octobre 2026 de 20h00 à 22h00

Michel Davo est la personne qui a créé l’Arboretum de la Martinière à Veigné.

De l’ombre, de l’ombre, de l’ombre ! Quels arbres pour nos villages

Le lundi 5 octobre 2026 de 20h00 à 22h00

Michel Davo est la personne qui a créé l’Arboretum de la Martinière à Veigné. Il nous explique comment lutter contre les vagues de chaleurs des prochaines années en créant de l’ombre dans nos villages et nos jardins.

Conférence gratuite et ouverte à tous. .

Rue des Glycines Artannes-sur-Indre 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@biodivartannes.fr

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English :

Shade, shade, shade! What trees for our villages?

Monday, October 5, 2026, from 8:00 p.m. to 10:00 p.m.

Michel Davo is the person who founded the Arboretum de la Martinière-Veigné.

L’événement De l’ombre, de l’ombre, de l’ombre ! Quels arbres pour nos villages Artannes-sur-Indre a été mis à jour le 2026-09-10 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme