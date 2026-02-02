De l’Orient à l’Amérique latine Dolmayrac

De l’Orient à l’Amérique latine

Eglise Dolmayrac Lot-et-Garonne

Gratuit

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-23

2026-04-23

La classe de chant vous propose de mettre le cap vers le sud, pour un voyage musical qui promet d’être ensoleillé et qui vous emmènera de l’Orient jusqu’à l’Amérique latine.

Tout public Durée 1h15

Eglise Dolmayrac 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 52 52 conservatoire@grand-villeneuvois.fr

English : De l’Orient à l’Amérique latine

The singing class invites you to head south, for a musical journey that promises to be sunny, taking you from the Orient to Latin America.

All audiences Duration: 1h15

