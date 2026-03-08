DE LUMIÈRE LE GRAND CERF BLEU Parc Rayonnant Sérignan

DE LUMIÈRE LE GRAND CERF BLEU

De Lumière retrace le parcours d’un jeune homme partagé entre art et héritage taurin. En se perdant dans ce monde, il affronte ses peurs et se réconcilie avec son passé.

De Lumière raconte l’histoire d’une enfance dans une ville du sud de la France, marquée par la tradition taurine, la proximité de la mer, de la garrigue et des élevages de taureaux.

C’est le parcours d’un jeune homme décidé à devenir artiste, à quitter la culture de ses origines pour monter à la capitale et y faire carrière.

La mort brutale de son père, ancien torero, bouleverse tout il renonce à ses projets et choisit de réaliser un documentaire sur l’univers taurin.

Dans ce projet ambitieux et controversé, il affronte de multiples épreuves, jusqu’à frôler la folie, se rêvant lui-même en torero et flirtant avec le danger.

En affrontant ses peurs et son enfance engloutie, il se perd pour mieux se retrouver, refermant ainsi la faille ouverte avec son passé.

English :

De Lumière traces the journey of a young man torn between art and bullfighting heritage. By losing himself in this world, he confronts his fears and comes to terms with his past.

