De lycéen à ingénieur : découvrez ce qui vous attend après une école d’ingénieurs du Concours Advance Concours Advance Paris

De lycéen à ingénieur : découvrez ce qui vous attend après une école d’ingénieurs du Concours Advance Concours Advance Paris mercredi 5 novembre 2025.

De lycéen à ingénieur : découvrez ce qui vous attend après une école d’ingénieurs du Concours Advance Concours Advance Paris Mercredi 5 novembre, 18h30 sur inscription

De lycéen à ingénieur : découvrez ce qui vous attend après une école d’ingénieurs du Concours Advance

De lycéen à ingénieur : découvrez ce qui vous attend après une école d’ingénieurs du Concours Advance.

4 alumni issus de l’EPITA, l’ESME, l’IPSA et SupBiotech partageront leur parcours en direct sur Twitch, le 5 novembre à 18h30. Venez poser toutes vos questions !

À propos du Concours Advance

Créé en 2012, le donne Concours Advance accès à des écoles d’ingénieurs ouvertes vers des métiers d’avenir et d’innovation responsables. Concours commun intégré à la procédure Parcoursup, il permet aux élèves de et de rejoindre l’une des 4 grandes écoles d’ingénieurs en 5 ans après le Bac, dont les diplômes sont habilités par la CTI : EPITA – école d’ingénieurs en informatique, ESME – école d’ingénieurs pluridisciplinaires, IPSA – école d’ingénieurs en aéronautique et spatial, et SupBiotech – école d’ingénieurs en biotechnologies. Ces 4 écoles, membres de IONIS Education Group, sont unies par une même volonté qui consiste à placer l’homme au cœur des technologies, avec en fil rouge de leur projet pédagogique un humanisme fondé sur la conscience de l’impact de leurs actions sur l’homme, la planète et la société.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-05T18:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-05T20:00:00.000+01:00

1

https://www.concours-advance.fr/live/

Concours Advance 34 rue de Fleurus 75 006 Paris Quartier Notre-Dame-des-Champs Paris 75006 Paris