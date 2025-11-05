De ma fenêtre – Carnets de Lviv Cosmopolis Nantes

De ma fenêtre – Carnets de Lviv Cosmopolis Nantes mercredi 5 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-05 18:30 – 20:30

Gratuit : non Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Projection suivie d’une discussion avec le réalisateur Guillaume Sauzedde et l’acteur Xavier Guillauma DE MA FENÊTRE – CARNETS DE LVIVRéaalisation : Guillaume SauzeddeFrance, 2025Durée : 92 minÀ travers ce film documentaire tourné à Lviv, le réalisateur témoigne du quotidien d’une ville ukrainienne mobilisée dans la guerre, où habitants, étudiants et volontaires résistent par la solidarité et la persévérance.Cette soirée sera l’occasion de découvrir un autre regard sur l’Ukraine, de rencontrer le réalisateur et d’échanger autour du thème central de la résilience et de la solidarité. Événement proposé par l’association franco-ukrainienne Volya, en partenariat avec la Maison des Citoyens du Monde, dans le cadre du Festival des Solidarités 2025.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr