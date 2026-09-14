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De ma fenêtre, je vois… Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland · Saint-Herblain

De ma fenêtre, je vois… Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
14:30
Lieu
Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland
Adresse
rue François Rabelais 44800 Saint-Herblain
Ville
44800 Saint-Herblain
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 14:30 –
Gratuit : oui  Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99 

Découvrez la broderie avec l’artiste Sandra Dufour et réalisez un paysage vu de votre fenêtre…ou d’ailleurs ?

Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain 44800
0228252525 https://www.la-bibliotheque.com


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