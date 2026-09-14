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De ma fenêtre, je vois… Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland · Saint-Herblain
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 14:30 –
Gratuit : oui Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99
Découvrez la broderie avec l’artiste Sandra Dufour et réalisez un paysage vu de votre fenêtre…ou d’ailleurs ?
Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain 44800
0228252525 https://www.la-bibliotheque.com
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