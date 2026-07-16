De Madame de Pompadour à la Hallyu : trois siècles de dialogue entre patrimoine et création artistique, Moulin de la Bellassière, Crécy-Couvé
samedi 19 septembre 2026 · Moulin de la Bellassière · Crécy-Couvé
Informations pratiques
De Madame de Pompadour à la Hallyu : trois siècles de dialogue entre patrimoine et création artistique 19 et 20 septembre Moulin de la Bellassière Eure-et-Loir
Tarif de 5 € donnant l’accès aux conférences, rencontres avec les artistes et écrivains, jardin, expositions…Gratuit pour les personnes en situation de handicap et les enfants de moins de 18 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À travers l’histoire du moulin, le rôle de Madame de Pompadour comme mécène des arts, puis la découverte de la création coréenne contemporaine, le visiteur sera invité à parcourir trois siècles d’histoire culturelle.
En compagnie des conférenciers et des artistes invités, vous découvrirez
• l’histoire de Crécy et du moulin,
• Le rôle de Madame de Pompadour dans le rayonnement artistique du XVIIIᵉ siècle.
• la création contemporaine coréenne dans la mode, la peinture à l’encre, la photographie, les drames etc
Moulin de la Bellassière 2 Chemin de la Bellassière 28500 Crécy-Couvé Crécy-Couvé 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire http://www.bellassiere.com Le Moulin de la Bellassière, très ancien moulin à blé installé sur les rives de la Blaise, fut transformé en 1750 en buanderie et en jardin d’hiver par la marquise de Pompadour qui le dota d’une incroyable façade aveugle en trompe-l’œil en harmonie avec le château de Crécy. Ce bâtiment est emblématique de l’ancien domaine de Crécy et le site comporte le jardin des six sens »Pas de sens interdit », inauguré en mai 2013 par l’écrivain et Secrétaire Général de l’Académie Goncourt, Didier Decoin.
À travers l’histoire du moulin, le rôle de Madame de Pompadour comme mécène des arts, puis la découverte de la création coréenne contemporaine.
©mercedesghenassia