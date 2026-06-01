De mains en mains, les savoir-faire de la mode. Du brodeur au modéliste, du parurier au bottier, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices, Fontainebleau
De mains en mains, les savoir-faire de la mode. Du brodeur au modéliste, du parurier au bottier, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices, Fontainebleau samedi 6 juin 2026.
De mains en mains, les savoir-faire de la mode. Du brodeur au modéliste, du parurier au bottier Samedi 6 juin, 16h15 Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T16:15:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T16:15:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Présentation de la collection Talents&Savoir-faire.
Spécialisées en histoire de la mode et du costume, les éditions du Canezou ont été fondées en 2022 par Guénolée Milleret, enseignante à l’École des Arts décoratifs Paris et auteure-éditrice indépendante. La collection Talents & Savoir-faire ambitionne de mettre en lumière les artisans de la mode célèbres et anonymes, d’hier ou d’ailleurs, et donne la parole à leurs héritiers qui font vivre, aujourd’hui encore, un formidable patrimoine de gestes et de valeurs. Sa ligne éditoriale ? Plonger profondément dans le passé, revenir aux sources du savoir-faire pour mieux apprécier ses enjeux présents et futurs.
• L’Atelier du bottier – Canezou-Publishroom, 2025
• L’Atelier du parurier floral et plumassier – Canezou-Publishroom, 2025
• L’Atelier du modéliste – Canezou-Publishroom, 2024
• L’Atelier du brodeur – Canezou-Publishroom, 2023
À paraître en juin 2026 : L’Atelier de la couturière
Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
À voir aussi à Fontainebleau (Seine-et-Marne)
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- Leila Alaoui – Les Marocains, Médiathèque municipale, Espace culturel de la Charité royale, Fontainebleau 2 juin 2026
- Festival de l’histoire de l’art Place du Général De Gaulle Fontainebleau 5 juin 2026
- Restitution de travaux d’éducation artistique et culturelle sur la thématique de la famille, Château de Fontainebleau – salle de la Belle Cheminée, Fontainebleau 5 juin 2026
- Exposition de costume de scène au Château de Fontainebleau sous le signe de Marie-Antoinette Place du Général de Gaulle Fontainebleau 5 juin 2026