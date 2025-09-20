De mon point de vue (Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine) Médiathèque de Saint-Priest Saint-Priest

De mon point de vue (Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine) Médiathèque de Saint-Priest Saint-Priest 20 et 21 septembre Entrée libre

Avec les habitants de Saint-Priest Bellevue à l’aube de la rénovation urbaine. Expo photo d’Ernesto Timor. Ecoute des podcasts d’Ahcen Merzouki. Présentation du beau livre publié à cette occasion.

Au cœur de Saint-Priest à l’est de Lyon, les quartiers de Bellevue, Chopin et Mozart… À l’aube d’une rénovation urbaine d’ampleur, le projet “De mon point de vue” a voulu mettre en lumière les premiers concernés par cette phase délicate de transition de l’habitat. Un travail artistique de terrain pour raconter le quartier au plus près de ses habitants.

À quoi ça ressemble d’habiter ici ? C’était comment avant ? Comment envisagez-vous demain ? Selon son niveau d’optimisme ou sa condition, chacun voit ça à sa façon, mais toutes et tous sont réunis dans ce projet le temps d’un regard et d’une écoute, ici et maintenant.

https://www.timor-rocks.com/de-mon-point-de-vue-avec-les-habitants-de-saint-priest-bellevue/

Médiathèque de Saint-Priest Place Charles-Ottina, Centre-Ville / Gare / Garibaldi Saint-Priest 69800 Métropole de Lyon