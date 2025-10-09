De Monteverdi au rap | Ça va mieux en le chantant Théâtre Graslin Nantes

De Monteverdi au rap | Ça va mieux en le chantant Théâtre Graslin Nantes jeudi 9 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-09 19:00 – 20:00

Gratuit : non Tarif unique : 7€

Solistes et Chœur d’Angers Nantes Opéra, direction Xavier RibesLes étranges parentés et les allers-retours entre la chanson et l’opéra sont a priori plus nombreux qu’on pourrait le croire. Pour illustrer cette thématique, nos artistes composent un véritable jeu de piste musical, plein de surprises et de gaieté.Qui pourrait croire que l’accompagnement d’un rap peut être calqué sur un air de Didon et Enée, l’opéra d’Henri Purcell ? Qu’un prélude de Bach a inspiré à la fois l’Ave Maria de Charles Gounod et l’une des plus belles chansons de Maurane ? Qu’un baryton bien né peut chanter aussi bien Le Barbier de Séville de Gioachino Rossini que Le Barbier de Belleville de Serge Reggiani ? Convoquant Freddie Mercury et les Beatles, Carlos Gardel, Simon and Garfunkel, et puis Ludwig van Beethoven, Maurice Ravel et Georges Bizet, ce premier programme de la saison a quelque chose de joyeusement étourdissant.

Théâtre Graslin Nantes 44000

https://www.angers-nantes-opera.com/de-monteverdi-au-rap