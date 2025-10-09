De Monteverdi au rap, concert 18-30 ans | Ça va mieux en le chantant Théâtre Graslin Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-09 21:00 – 22:00

Gratuit : non Tarif unique : 3€

Solistes et Chœur d’Angers Nantes Opéra, direction Xavier RibesAprès « Rhapsodie bohémienne » et « Des Bouffes à Broadway » en 2024, place à la 3e édition des concerts 18-30 ans.Saviez-vous que les points communs entre la chanson et l’opéra sont plus nombreux qu’on pourrait le croire ? Avec cette 3e édition, Angers Nantes Opéra propose d’explorer les liens et résonnances entre les genres, depuis l’origine de l’opéra avec Claudio Monteverdi, jusqu’à l’énergie vocale et rythmique du rap, en passant par les mélodies pop des Beatles !

Théâtre Graslin Nantes 44000

