DE MORRICONE A HANS ZIMMER – CCM JEAN GAGNANT Limoges

DE MORRICONE A HANS ZIMMER Début : 2025-11-26 à 21:00. Tarif : – euros.

1001 NOTES PRESENTE : DE MORRICONE A HANS ZIMMERPlongez dans un voyage cinématographique unique où les mélodies emblématiques du grand écran prennent vie. Vincent Beer-Demander, virtuose de la mandoline, s’associe au Trans Cover Express de Nicolas Repac pour réinterpréter les chefs-d’œuvre de compositeurs légendaires tels que Lalo Schifrin, Ennio Morricone et Vladimir Cosma. Des classiques intemporels aux créations contemporaines, laissez-vous emporter par la magie des bandes originales qui ont marqué l’histoire du cinéma. Une soirée où la passion de la musique et la puissance des images se rencontrent, pour un spectacle inoubliable.Vincent Beer-Demander • mandoline & Trans Cover Express :Nicolas Repac • guitare, Mirabelle Gilis • violon, Olivier Koundouno • violoncelle, Patrick Goraguer • batterie

CCM JEAN GAGNANT 7 Avenue Jean Gagnant 87000 Limoges 87