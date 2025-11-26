De Morricone à Hans Zimmer Festival 1001 Notes Centre Culturel Jean Gagnant Limoges

De Morricone à Hans Zimmer Festival 1001 Notes Centre Culturel Jean Gagnant Limoges mercredi 26 novembre 2025.

Centre Culturel Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – 54 EUR

Début : 2025-11-26

fin : 2025-11-26

2025-11-26

À 21h

Plongez dans un voyage cinématographique unique où les mélodies emblématiques du grand écran prennent vie. Vincent Beer-Demander, virtuose de la mandoline, s’associe au Trans Cover Express de Nicolas Repac pour réinterpréter les chefs-d’œuvre de compositeurs légendaires tels que Lalo Schifrin, Ennio Morricone et Vladimir Cosma. Des classiques intemporels aux créations contemporaines, laissez-vous emporter par la magie des bandes originales qui ont marqué l’histoire du cinéma. Une soirée où la passion de la musique et la puissance des images se rencontrent, pour un spectacle inoubliable.

Réservations obligatoires. .

Centre Culturel Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 86 99 69 billetterie@festival1001notes.com

