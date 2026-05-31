De moulin seigneurial à tiers-lieu alimentaire, créatif et écologique, découvrez 8 siècles de tours et détours au Moulin à eau d’Eymet, Le Moulin d’Eymet, Rouquette

De moulin seigneurial à tiers-lieu alimentaire, créatif et écologique, découvrez 8 siècles de tours et détours au Moulin à eau d’Eymet 26 – 28 juin Le Moulin d’Eymet Dordogne

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T15:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Sauver le Moulin seigneurial d’Eymet

Depuis sa construction au 13ème siècle par les seigneurs de la bastide d’Eymet, ce moulin à eau a fabriqué de la farine de manière ininterrompue. Mais lorsqu’en 1988 le dernier meunier met la clef sous la porte, le moulin est laissé à l’abandon. En 2016, les nouveaux propriétaires décident de créer l’association Le Moulin d’Eymet pour faire de ce moulin seigneurial un lieu collectif où sauvegarde du patrimoine, mise en valeur de la production locale et protection de la biodiversité pourraient se rencontrer.

Créer du lien entre les habitants

Notre territoire regorge de petits producteurs engagés dans l’alimentation durable et qui manquent de temps et de visibilité pour développer leurs activités.

Nous sommes aussi de plus en plus nombreux à vouloir une alimentation locale, de qualité, issue du territoire.

Alors nous avons imaginé un lieu qui permettrait de créer un lien direct entre producteurs et mangeurs.

Un lieu pour s’approvisionner facilement en produits locaux. Un lieu pour encourager les circuits courts, les bonnes pratiques alimentaires, les bons gestes écologiques.

Un lieu où l’on pourrait construire, ensemble, un monde durable, solidaire, respectueux de notre environnement.

Et quel meilleur lieu trouver qu’un vieux moulin médiéval, situé en plein centre-ville, en bord de rivière, où habitants, vacanciers et touristes se retrouvent ?

Le café-boutique associatif

Idéalement situé en bord de rivière et en plein centre-ville, le café – boutique associatif du moulin permet aux habitants de se retrouver pour boire un verre, acheter et déguster sur place les produits frais de nos producteurs.

On peut y trouver légumes, fruits, bocaux, conserves, fromages, jus, sirop, bière, charcuterie, miel, vin, etc. tous produits par des agriculteurs et des artisans agro-alimentaires installés dans un rayon de 40 kilomètres autour d’Eymet.

On peut aussi organiser et/ou participer à des rencontres, des expositions, des ateliers de cuisine, de nutrition, des concerts, des scènes ouvertes, etc.

Jardin partagé et espace biodiversité

Sur la presqu’île du moulin, on pourra bientôt jardiner ensemble et, mains dans la terre, se reconnecter à la nature.

On peut d’ors et déjà participer à des ateliers de jardinage, profiter des conseils et des bonnes graines des producteurs locaux, expérimenter les techniques de l’agriculture durable.

Ont peut aussi apprendre à composter les déchets verts et suivre des ateliers de sensibilisation sur la biodiversité.

Bientôt, enfin, on pourra aménager ensemble un parcours – découverte de la ripisylve, la végétation des bords de rivière.

Un projet collectif

Ce projet a été longuement mûri à travers des ateliers participatifs, des petits marchés, des expositions, des chantiers bénévoles organisés au moulin depuis 2022.

En 2023, l’association a réalisé une concertation citoyenne avec l’aide de la Coopérative des Tiers-lieu(x) de Nouvelle-Aquitaine. Et, en 2024, nous avons bénéficié d’un accompagnement en économie sociale et solidaire par l’incubateur Émergence Périgord, nous permettant de structurer notre projet.

C’est grâce à ce long parcours d’intelligence collective et d’expérimentation que nous avons pu identifier des activités qui répondent aux envies et aux besoins des habitants. Des activités complémentaires qui agissent en synergie pour soutenir la production locale et pour sensibiliser aux bienfaits d’une alimentation saine et durable et au respect de la biodiversité.

Le moulin pour tou.t.e.s

Nous vous attendons toutes et tous pour continuer à construitre ensemble ce lieu inclusif et solidaire accessible à tous.

Avec vous, mettons en place de nouvelles activités participatives, des rencontres et des événements qui feront de ce moulin un véritable espace de vie et de partage.

Chacun.e peut jouer un rôle et apporter sa contribution, renforçant la coopération et l’engagement citoyen.

Ensemble, valorisons un patrimoine historique unique, remis en activité au service de tou.t.e.s.

Le Moulin d’Eymet 2, quai de la navigation 24500 Eymet Rouquette 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « lemoulindeymet@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0695023235 »}]

Et si un moulin à eau du 13è siècle devenait un lieu de partage autour du patrimoine, de l’alimentation durable et de la biodiversité ? Et bien, c’est possible, au Moulin d’Eymet, en Dordogne ! Moulin à eau médiéval café associatif

Peter Coombs