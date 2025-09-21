De Murs En Mots MPT de Penhars Quimper

Visite par les jeunes du quartier de Penhars – Durée : 45 min.

Rdv. MPT de Penhars, 39 boulevard de Bretagne.

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:15:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:15:00

Dans le cadre du festival Couleurs d’Origine, porté par l’association Hip Hop New School, plusieurs fresques de street-art ont été réalisées dans le quartier de Penhars par des graffeurs internationaux. Ces œuvres, désormais intégrées au paysage quotidien, font l’objet d’une déambulation commentée proposée par les jeunes du quartier. Accompagnés dans leur démarche par la Maison du patrimoine, ils ont conçu et préparé ces visites guidées pour partager leur regard et faire découvrir autrement le patrimoine urbain de leur quartier.

MPT de Penhars 39 boulevard de Bretagne 29000 Quimper Quimper 29000 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-du-patrimoine.htm »}]

