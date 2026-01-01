De Nantes à Vienne, une femme sous l’Occupation rencontre avec Sylvain Maresca Rue du Clos du pin La Bernerie-en-Retz

De Nantes à Vienne, une femme sous l’Occupation rencontre avec Sylvain Maresca

Rue du Clos du pin La Gare La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 18:00:00

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

À l’occasion de la représentation de la pièce Yvette 1943, travailleuse civile sous l’Occupation par la Compagnie Moradi, nous avons le plaisir de recevoir Sylvain Maresca, auteur du livre à l’origine de cette pièce De Nantes à Vienne, une femme sous l’Occupation .



Cette rencontre se tiendra jeudi 29 janvier à 18h à la Nouvelle Maison de l’Histoire, et est co-organisée par la Librairie l’Embellie de La Bernerie et la Société des Historiens du Pays de Retz.



Le livre et la pièce dressent le portrait d’Yvette, une jeune femme partie en 1943 travailler pour les Allemands loin de Nantes. Ce portrait d’une jeune Française pendant l’Occupation met en lumière la condition des femmes pendant la guerre, en particulier dans les milieux populaires nantais. Une enquête intime appuyée par de nombreuses archives pour redonner une place à Yvette, et à travers elle à tous les anonymes de la guerre.



A noter la pièce Yvette 1943 sera jouée à l’Espace Cœur en Scène à Rouans le 6 février.

Nouvelle Maison de l’Histoire ancienne gare de La Bernerie-en-Retz.

Entrée libre dans la limite des places disponibles et sous réservation

Découvrez ici tous les événements de La Bernerie en Retz. .

Rue du Clos du pin La Gare La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 63 73 francois.asin@shpr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the occasion of Compagnie Moradi?s performance of Yvette 1943, travailleuse civile sous l?Occupation , we are delighted to welcome Sylvain Maresca, author of the book behind the play: De Nantes à Vienne, une femme sous l?Occupation .

L’événement De Nantes à Vienne, une femme sous l’Occupation rencontre avec Sylvain Maresca La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2026-01-22 par I_OT Pornic