« De Neandertal à Notre-Dame de Paris : La fabrique de la France » par Dominique GARCIA Théâtre Molière Centre culturel Saint-Exupéry Marignane

« De Neandertal à Notre-Dame de Paris : La fabrique de la France » par Dominique GARCIA Vendredi 19 septembre, 19h00 Théâtre Molière Centre culturel Saint-Exupéry Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-19T19:00:00 – 2025-09-19T21:30:00

Fin : 2025-09-19T19:00:00 – 2025-09-19T21:30:00

« De Néandertal à Notre-Dame de Paris : La fabrique de la France »

Conférence de Dominique GARCIA président de l’INRAP opérateur des fouilles de Notre-Dame de Paris

Aujourd’hui, grâce au travail des archéologues et des centaines de découvertes réalisées chaque année, on peut dérouler un récit illustré de « La fabrique de la France : une occupation des territoires des origines aux Temps modernes ? »

Cette conférence nous invite en premier lieu à explorer les « Préhistoires du territoire », des restes du très ancien Néandertalien de Tourville-la-Rivière aux prémices de notre agriculture à la période néolithique. « Villes et échanges » constitue la deuxième étape : les populations transforment la matière, vont entrer en contact avec d’autres cultures – grecques et romaines en particulier – puis adopter un mode de vie urbain. Ensuite, le rythme s’accélère de par la force de la dynamique propre des communautés implantées en France mais aussi d’« Histoires connectées », qui vont relier nos régions au reste du monde, par le commerce, les échanges culturels mais également lors de dramatiques conflits que l’archéologie aujourd’hui permet de mieux documenter.

La Fabrique de la France, c’est donc une « lecture » de notre histoire qui fut longtemps amputée de la culture matérielle et que révèlent enfin plus de vingt ans d’archéologie préventive.

Théâtre Molière Centre culturel Saint-Exupéry 53/55 avenue Mermoz13700 Marignane Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0661340237

Journées européennes du patrimoine 2025

INRAP