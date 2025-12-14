De Noël aux Premières Fleurs, la vie secrète de la Ruche. Bee Flora Saint-Alban

De Noël aux Premières Fleurs, la vie secrète de la Ruche.

Bee Flora 49 Chemin Romain Saint-Alban Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-30

fin : 2025-12-30

2025-12-30

A la rencontre d’un apiculteur ! Visite de la miellerie, dégustation de miels et vente de pain d’épices.

Cadeau surprise pour les enfants.

Sur inscription, pour les petits (à partir de 5 ans) et les grands.

Trois animations d’1h 10h30, 14h et 16h. .

Bee Flora 49 Chemin Romain Saint-Alban 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 50 65 22 28

