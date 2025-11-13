» DE NOX A LUX » de VICTOR HUGO d’après Les Châtiments et autres textes Théâtre de L’Epée de Bois – Cartoucherie Paris
« De
Nox A Lux »
est
un spectacle de
poésie au « marteau », de
poésie qui gronde, tempête et s’enflamme ! Hugo écrit pour faire
trembler le pouvoir et réveiller les consciences .
Quand
un chef
d’État,
se proclame César, qu’il supprime les libertés et que le peuple
s’endort sans combattre, il faut des hommes qui se lèvent, qui
résistent, qui se battent.L’un
d’entre eux sera Victor Hugo.
Hugo
le résistant qui
va de barricade en barricade après le coup d’État, fonde un
comité de résistance et rédige un appel au peuple placardé sur
les murs de Paris (…) en
présence de ce gouvernement infâme, négation de toute morale,
obstacle à tout progrès social, de ce gouvernement meurtrier du
peuple, assassin de la République (…)
Hugo
l’exilé :
(…)
Rien
de
plus terrible que l’exil. L’exil, c’est la nudité du droit.
Étranger ?
Que signifie ce mot ? …Vous me dîtes : “Nous sommes chez
nous et vous n’êtes pas chez vous !” Où ? Ici ?
Vous n’avez qu’à y creuser une fosse et vous verrez que la terre
m’y recevra tout aussi bien que vous. On peut arracher un arbre de
ses racines, mais on ne peut arracher le jour du ciel (…)
Hugo
l’espérance, de retour
d’exil sur le quai de la Gare du Nord qui s’adresse à la
foule .(…) J’avais
dit quand la Liberté rentrera,
je rentrerai. Me voici. Deux grandes choses m’appellent. La
première, La République, la seconde, le danger. Je
viens ici faire mon devoir. C’est le vôtre, c’est celui de nous
tous… Je ne vous demande qu’une chose : L’Union. Par l’union,
vous vaincrez. Étouffez toutes les haines, éloignez tous les
ressentiments, soyez unis, vous serez invincibles. C’est
par la fraternité qu’on sauve la liberté (…)
Mise
en scène et interprétation : Patrick Olivier
Auteur :
Victor Hugo
Création
lumière,son,vidéo et régie : Michel Baumann
Durée
du spectacle : 1h10
Du jeudi 13 novembre 2025 au dimanche 23 novembre 2025 :
samedi, dimanche
de 16h30 à 17h45
jeudi, vendredi, samedi
de 21h00 à 22h15
payant Public jeunes et adultes.
Théâtre de L’Epée de Bois – Cartoucherie Route du Champ de Manoeuvre 75012 Paris
https://www.epeedebois.com/un-spectacle/de-nox-a-lux/ +33148083974 billetterie@epeedebois.com