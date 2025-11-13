« De

est

un spectacle de

poésie au « marteau », de

poésie qui gronde, tempête et s’enflamme ! Hugo écrit pour faire

trembler le pouvoir et réveiller les consciences .

Quand

un chef

d’État,

se proclame César, qu’il supprime les libertés et que le peuple

s’endort sans combattre, il faut des hommes qui se lèvent, qui

résistent, qui se battent.L’un

d’entre eux sera Victor Hugo.

Hugo

le résistant qui

va de barricade en barricade après le coup d’État, fonde un

comité de résistance et rédige un appel au peuple placardé sur

les murs de Paris (…) en

présence de ce gouvernement infâme, négation de toute morale,

obstacle à tout progrès social, de ce gouvernement meurtrier du

peuple, assassin de la République (…)

Hugo

l’exilé :

(…)

Rien

de

plus terrible que l’exil. L’exil, c’est la nudité du droit.

Étranger ?

Que signifie ce mot ? …Vous me dîtes : “Nous sommes chez

nous et vous n’êtes pas chez vous !” Où ? Ici ?

Vous n’avez qu’à y creuser une fosse et vous verrez que la terre

m’y recevra tout aussi bien que vous. On peut arracher un arbre de

ses racines, mais on ne peut arracher le jour du ciel (…)

Hugo

l’espérance, de retour

d’exil sur le quai de la Gare du Nord qui s’adresse à la

foule .(…) J’avais

dit quand la Liberté rentrera,

je rentrerai. Me voici. Deux grandes choses m’appellent. La

première, La République, la seconde, le danger. Je

viens ici faire mon devoir. C’est le vôtre, c’est celui de nous

tous… Je ne vous demande qu’une chose : L’Union. Par l’union,

vous vaincrez. Étouffez toutes les haines, éloignez tous les

ressentiments, soyez unis, vous serez invincibles. C’est

par la fraternité qu’on sauve la liberté (…)

Mise

en scène et interprétation : Patrick Olivier

Auteur :

Victor Hugo

Création

lumière,son,vidéo et régie : Michel Baumann

Durée

du spectacle : 1h10

» DE NOX A LUX » de VICTOR HUGO d’après Les Châtiments et autres textes.

Du jeudi 13 novembre 2025 au dimanche 23 novembre 2025 :

samedi, dimanche

de 16h30 à 17h45

jeudi, vendredi, samedi

de 21h00 à 22h15

payant Public jeunes et adultes.

Théâtre de L’Epée de Bois – Cartoucherie Route du Champ de Manoeuvre 75012 Paris

https://www.epeedebois.com/un-spectacle/de-nox-a-lux/ +33148083974 billetterie@epeedebois.com