De Pâques à la Pentecôte Pontigny
De Pâques à la Pentecôte Pontigny dimanche 24 mai 2026.
Pontigny
De Pâques à la Pentecôte
Abbaye de Pontigny Pontigny Yonne
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 17:00:00
fin : 2026-05-24 18:30:00
Date(s) :
2026-05-24
Concert du dimanche 24 mai 2026 à 17h choeur les Ambrosiniens
Créée en 1985 l’association s’est fixée des buts ambitieux la sauvegarde, la connaissance et la mise en valeur du patrimoine et de son environnement ainsi que son animation culturelle et sa présentation.
Désormais c’est en partenariat avec l’Abbaye de Pontigny Fondation François Schneider que ce but se poursuit.
Régis Pasquier et ses amis présentent les chefs d’œuvres de la musique de chambre . Brahms, Mozart, Debussy
Tarif Non adhérent 18€ Adhérent 16€ Gratuit pour les -12ans .
Abbaye de Pontigny Pontigny 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 03 56
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English : De Pâques à la Pentecôte
L’événement De Pâques à la Pentecôte Pontigny a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois