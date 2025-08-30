De Paris à Broadway Le Pin Galant Mérignac

De Paris à Broadway Le Pin Galant Mérignac dimanche 22 mars 2026.

De Paris à Broadway Dimanche 22 mars 2026, 16h00 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 43 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 37 € / ENFANTS-ÉTUDIANTS : 15 €

Un voyage extraordinaire dans l’univers des comédies musicales.

De « West Side Story » à « The Greatest Showman » en passant par les plus grands classiques français et anglo-saxons, « Starmania », « Notre Dame de Paris », « Les Parapluies de Cherbourg », « Grease », « Chicago »… Avec douze artistes sur scène accompagnés d’un orchestre live, nous vibrerons au son des plus grands titres du genre.

Un pur moment de joie !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.forumsirius.net/orion/mge.phtml?spec=2799 »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

