De Paul à Cezanne Au départ de l’Office de Tourisme Aix-en-Provence

Du 09/02 au 09/03/2025, tous les dimanches de 10h à 12h.

Du 06/04 au 04/05/2025, tous les dimanches de 10h à 12h.

Du 01/07 au 30/09/2025, tous les mardis de 14h à 16h.

Du 19/10 au 02/11/2025, tous les dimanches de 10h à 12h.

Dimanche 21 décembre 2025 de 10h à 12h.

Dimanche 28 décembre 2025 de 10h à 12h.

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-02-09 10:00:00

fin : 2025-05-04 12:00:00

Date(s) :

2025-02-09 2025-04-06 2025-07-01 2025-10-19 2025-12-21 2025-12-28

Aix-en-Provence, berceau du Maître. Au fil des rues laissez-vous conter l’histoire de Paul à Cezanne et découvrez les lieux qui l’ont façonné.

De ses lieux de jeunesse jusqu’à son dernier lieu de vie, la ville a été le théâtre de son évolution pour faire de lui le « père de la peinture moderne ».

A travers les rues du centre ancien, votre guide vous emmène sur le parcours de la recherche picturale du Maître d’Aix ses doutes, ses « petites théories », ses émotions et « ses sensations fortes ».

D’anecdotes en témoignages de ses contemporains, de ses propres réflexions sur la peinture et par des reproductions de ses œuvres, vous irez à la rencontre de l’homme et de l’artiste. Un vrai parcours initiatique à son Art !



➜ Visite guidée à pied

➜ Langue français



English :

Aix-en-Provence, cradle of the Master. Across the city-center, let’s learn more about the story from Paul to Cezanne, and discover the places that made him.

German :

Aix-en-Provence, die Wiege des Meisters. Lassen Sie sich in den Straßen die Geschichte von Paul bis Cezanne erzählen und entdecken Sie die Orte, die sie geprägt haben.

Italiano :

Aix-en-Provence, la città natale del Maestro. Lasciate che la storia di Paul e Cezanne si dipani lungo le strade e scoprite i luoghi che lo hanno plasmato.

Espanol :

Aix-en-Provence, cuna del Maestro. Deje que la historia de Paul y Cezanne se desarrolle por sus calles y descubra los lugares que le dieron forma.

