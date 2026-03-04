De Piazzolla à Galliano Félicien Brut

30 Rue Bourg L’Abbé Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 20:00:00

fin : 2026-04-09 21:10:00

Date(s) :

2026-04-09

Durée 1h10, sans entracte

L’accordéon est à l’honneur dans ce programme à la croisée du savant et du populaire.

Carte blanche à Félicien Brut ! Pour son passage en Normandie, l’accordéoniste applaudi sur les scènes du monde entier a imaginé un programme qui met en valeur les mille facettes de son instrument. De la musette de Gus Viseur au tango enflammé d’Astor Piazzolla et Richard Galliano en passant par le folklore hongrois magnifié par Franz Liszt, le concert est la plus parfaite union des genres, introduisant un peu de populaire dans le savant et inversement. Une soirée à l’image de Félicien Brut exigeant et accessible, brillant et généreux. .

30 Rue Bourg L’Abbé Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@operaderouen.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : De Piazzolla à Galliano Félicien Brut

L’événement De Piazzolla à Galliano Félicien Brut Rouen a été mis à jour le 2026-03-04 par Seine-Maritime Attractivité