De pierres et de pouvoir : cinq siècles d’architecture des palais européens Château de Simiane Valréas

De pierres et de pouvoir : cinq siècles d'architecture des palais européens 20 et 21 septembre Château de Simiane Vaucluse

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Plongez, le temps d’un chill artistique, dans un voyage architectural à travers onze résidences royales – du château flamand de Frederiksborg au manoir néo Tudor de Cecilienhof. Grâce aux images grand format issues du fonds Micro Folie, nous suivrons l’évolution des palais européens du XVIIᵉ au XXᵉ siècle : symétries renaissantes, théâtralité baroque, délicatesse rococo, rigueur néoclassique et fantaisies romantiques. Une occasion unique, durant les Journées européennes du Patrimoine 2025, d’explorer comment le pouvoir a façonné la pierre… et comment la pierre raconte encore le pouvoir.

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand, 84600 Valréas, France Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur

L'Hôtel de Simiane est érigé sur les vestiges d'une ancienne demeure qui aurait été construite par la famille des Montauban au XIIIe siècle. Hugues Aymeric fit construire au XIVe siècle les deux corps de bâtiment encore visibles le long de la rue de l'Hôtel de ville.

Aujourd’hui, l’édifice se compose de deux parties bien distinctes. À l’ouest, l’aile oblique du XIVe siècle : elle comprend deux bâtiments alignés, dont le plus important abrite une salle par étage. Au centre, le corps principal de l’Hôtel occupe toute la largeur du terrain et masque l’aile médiévale du côté du levant.

Le Château de Simiane vous propose de retrouver tout au long de l’année une quarantaine de maquettes réalisées par Jean-Claude Vangierdegom. Vous y retrouverez les principaux édifices patrimoniaux de l’Enclave des Papes et du Pays de Grignan. Parking Jean Pagnol et tour de ville de Valréas

Micro Folie du Château