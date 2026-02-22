DE PIERRES ET D’OLIVES VISITE CULTURELLE DE GIGNAC ET HALTE GOURMANDE

Gignac Hérault

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Une escapade idéale pour les voyageurs à la recherche de découvertes locales et gourmandes.

Arpentez les ruelles de Gignac à la rencontre de son riche patrimoine historique et oléicole.

14h Partez pour une visite guidée du charmant village de Gignac et laissez-vous séduire par ses ruelles où patrimoine et histoire se dévoilent à chaque pas.

16h Poursuivez par une immersion oléicole au Mas Palat flânez dans les vergers d’oliviers aux côtés des producteurs passionnés, découvrez un moulin contemporain aux techniques innovantes et savourez les huiles fruitées du domaine lors d’une dégustation.

Réservation obligatoire via le site internet.

Informations pratiques

L’Office de Tourisme se réserve le droit de modifier ou d’annuler les visites en cas d’un nombre insuffisant de participants.

Nombre minimum de participants 7 personnes .

Gignac 34150 Hérault Occitanie

English :

An ideal getaway for travelers in search of local discoveries and gourmet delights.

Stroll through the narrow streets of Gignac to discover its rich historical and olive-growing heritage.

