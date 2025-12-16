DE PIERRES ET D’OLIVIERS Gignac

DE PIERRES ET D’OLIVIERS

Partez pour une visite guidée de 1h30 du charmant village de Gignac et laissez-vous séduire par ses ruelles où patrimoine et histoire se dévoilent à chaque pas. Poursuivez par une immersion oléicole au Mas Palat découvrez les vergers et le moulin et savourez les huiles du domaine lors d’une dégustation.

Gignac 34150 Hérault Occitanie

English :

Join us for a 1h30 guided tour of the charming village of Gignac, and let yourself be seduced by its narrow streets, where heritage and history are revealed at every step. Continue with an immersion in olive growing at Mas Palat: discover the orchards and the mill, and enjoy a tasting of the estate’s oils.

