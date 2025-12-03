De pixels à perceptions : les sciences de l’image Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) Rennes
De pixels à perceptions : les sciences de l’image Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) Rennes Mercredi 3 décembre, 09h00 Ille-et-Vilaine
Rencontres, échanges et découverte des atouts des laboratoires de recherche académique dans les différents domaines liés à l’image
Les **membres fondateurs du Campus Innovation de l’Université de Rennes**, en partenariat avec **Bpifrance** et **Images & Réseaux**, vous invitent à **découvrir les atouts des laboratoires de recherche académique** dans les différents **domaines liés à l’image** (VR, compression, analyse, usages médicaux…).
L’occasion d’échanger sur les **verrous technologiques** et sur des **projets R&D avec des chercheuses et chercheurs du territoire breton.**
**PROGRAMME**
**9h – Accueil convivial**
**9h15 – Le Campus Innovation de l’Université de Rennes en quelques mots…**
François Huber, responsable opérationnel du Campus Innovation de Rennes
**9h20 – Présentation des thématiques de recherches actuelles :**
– **Réalité virtuelle et interaction 3D avec des environnement virtuels**
par Valérie Gouranton (IRISA/INSA Rennes)
– **Images et modèles pour la planification et l’assistance à la chirurgie et à la thérapie**
par Oscar Acosta (LTSI)
– **Optique et photonique**
par Jean-Marc Goujon (Ifoton/Enssat Lannion)
– **Enjeux de sécurité liés aux contenus multimédias (watermarking digital, passive finger printing, …)**
par Teddy Furon (IRISA/Inria)
– **Méthodes mathématiques et statistiques pour le traitement d »images biologiques**
par Charles Kervann (IRISA/Inria)
– **Analyse et compression d’images et de vidéos**
par Lu Zhang (IERT/INSA Rennes)
11h – **Table ronde « Retours d’expériences et bonnes pratiques sur les collaborations académiques-entreprises », composée d’acteurs de l’écosystème.**
Introduction par Cécile Martin de Bpifrance
**11h20 – Pitchs entreprises**
Présentation des verrous technologiques et des projets R&D.
**Questions / Réponses**
**11h45 – Démonstration sur stand et rencontre entre participants avec déambulation autour des posters scientifiques, accompagnée d’un cocktail déjeunatoire**
**Contact :** [campusinnovation@univ-rennes.fr](mailto:campusinnovation@univ-rennes.fr)
**Site web :** [campus-innovation.univ-rennes.fr](https://campus-innovation.univ-rennes.fr/)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-03T09:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-03T12:00:00.000+01:00
https://www.eventbrite.fr/e/billets-de-pixels-a-perceptions-les-sciences-de-limage-1933845647389?aff=oddtdtcreator
Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) 263 avenue du Général Leclerc 35000 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine