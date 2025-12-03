De pixels à perceptions : les sciences de l’image Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) Rennes Mercredi 3 décembre, 09h00 Ille-et-Vilaine

Rencontres, échanges et découverte des atouts des laboratoires de recherche académique dans les différents domaines liés à l’image

Les **membres fondateurs du Campus Innovation de l’Université de Rennes**, en partenariat avec **Bpifrance** et **Images & Réseaux**, vous invitent à **découvrir les atouts des laboratoires de recherche académique** dans les différents **domaines liés à l’image** (VR, compression, analyse, usages médicaux…).

L’occasion d’échanger sur les **verrous technologiques** et sur des **projets R&D avec des chercheuses et chercheurs du territoire breton.**

**PROGRAMME**

**9h – Accueil convivial**

**9h15 – Le Campus Innovation de l’Université de Rennes en quelques mots…**

François Huber, responsable opérationnel du Campus Innovation de Rennes

**9h20 – Présentation des thématiques de recherches actuelles :**

– **Réalité virtuelle et interaction 3D avec des environnement virtuels**

par Valérie Gouranton (IRISA/INSA Rennes)

– **Images et modèles pour la planification et l’assistance à la chirurgie et à la thérapie**

par Oscar Acosta (LTSI)

– **Optique et photonique**

par Jean-Marc Goujon (Ifoton/Enssat Lannion)

– **Enjeux de sécurité liés aux contenus multimédias (watermarking digital, passive finger printing, …)**

par Teddy Furon (IRISA/Inria)

– **Méthodes mathématiques et statistiques pour le traitement d »images biologiques**

par Charles Kervann (IRISA/Inria)

– **Analyse et compression d’images et de vidéos**

par Lu Zhang (IERT/INSA Rennes)

11h – **Table ronde « Retours d’expériences et bonnes pratiques sur les collaborations académiques-entreprises », composée d’acteurs de l’écosystème.**

Introduction par Cécile Martin de Bpifrance

**11h20 – Pitchs entreprises**

Présentation des verrous technologiques et des projets R&D.

**Questions / Réponses**

**11h45 – Démonstration sur stand et rencontre entre participants avec déambulation autour des posters scientifiques, accompagnée d’un cocktail déjeunatoire**

**Contact :** [campusinnovation@univ-rennes.fr](mailto:campusinnovation@univ-rennes.fr)

**Site web :** [campus-innovation.univ-rennes.fr](https://campus-innovation.univ-rennes.fr/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-03T09:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-03T12:00:00.000+01:00

