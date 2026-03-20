DE PLUMES EN OEUFS

81Bis rue du Palais de justice Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 09:30:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-04-21

Exposition, rencontre artistique entre Anne-Marie Hage & Marie-Line Marsaux.

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81Bis rue du Palais de justice Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 22 43

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English :

Exhibition, artistic encounter between Anne-Marie Hage & Marie-Line Marsaux.

L’événement DE PLUMES EN OEUFS Prades a été mis à jour le 2026-03-20 par OTI CONFLENT CANIGO