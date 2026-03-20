DE PLUMES EN OEUFS Prades
DE PLUMES EN OEUFS Prades mardi 21 avril 2026.
DE PLUMES EN OEUFS
81Bis rue du Palais de justice Prades Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 09:30:00
fin : 2026-05-30 12:00:00
Date(s) :
2026-04-21
Exposition, rencontre artistique entre Anne-Marie Hage & Marie-Line Marsaux.
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81Bis rue du Palais de justice Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 22 43
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English :
Exhibition, artistic encounter between Anne-Marie Hage & Marie-Line Marsaux.
L’événement DE PLUMES EN OEUFS Prades a été mis à jour le 2026-03-20 par OTI CONFLENT CANIGO