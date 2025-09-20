De poils et de plumes Galerie Henri le Fauconnier Hesdin-la-Forêt

De poils et de plumes Galerie Henri le Fauconnier Hesdin-la-Forêt samedi 20 septembre 2025.

De poils et de plumes 20 et 21 septembre Galerie Henri le Fauconnier Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

L’exposition « De poils et de plumes », réunit deux univers artistiques autour de la nature et du monde animal.

Thibault De Witte – artiste reconnu, il s’est imposé comme l’un des grands noms de l’aquarelle animalière. Son style unique mêle précision, tendresse et humour, notamment à travers ses scènes inspirées de l’univers de la chasse. Ses aquarelles, pleines de vie et d’esprit, séduisent un large public bien au-delà de notre région.

Magali de Mauroy – plasticienne inspirée par les symboles de la nature et la poésie du vivant, elle propose un travail empreint de sensibilité, où plumes, matières et couleurs se conjuguent avec délicatesse et profondeur.

Galerie Henri le Fauconnier 10 place d’armes Hesdin 62140 Hesdin-la-Forêt Hesdin-la-Forêt 62140 Hesdin Pas-de-Calais Hauts-de-France

L’exposition « De poils et de plumes », réunit deux univers artistiques autour de la nature et du monde animal.

Ville d’Hesdin-la-Forêt