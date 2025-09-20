« De Pont-de-Briques à Austerlitz », exposition Château de Pont-de-Briques Saint-Léonard

« De Pont-de-Briques à Austerlitz », exposition 20 et 21 septembre Château de Pont-de-Briques Pas-de-Calais

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les 20 et 21 septembre 2025, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine (JEDP), le Centre d’Etudes Napoléoniennes (CEN), avec l’aimable autorisation de la Communauté d’agglomération du Boulonnais (CAB), propriétaire des lieux, ouvre au public les Appartements de Napoléon 1er au château Impérial de Pont-de-Briques à Saint Léonard (62).

Cette année, le CEN y proposera une exposition intitulée « De Pont-de-Briques à Austerlitz* » (célébration 220ème anniversaire de la Bataille d’Austerlitz). Des maquettes, des mannequins, des gravures, des objets et des documents exceptionnels seront présentés au public, avec le concours de la Bibliothèque municipale « Les Annonciades » et du musée de Boulogne-sur-Mer.

Château de Pont-de-Briques 92 Avenue du Docteur Croquelois 62360 Saint-Léonard Saint-Léonard 62360 Pas-de-Calais Hauts-de-France Situé sur le territoire de Saint-Léonard, le château de Pont-de-Briques est une construction des XVIIe et XVIIIe siècles, en pierre grise du pays.

Journées européennes du patrimoine 2025

CEN et Ville de Boulogne-sur-mer