De Popov à Faust Janik Coat Maison de quartier de la Bottière Nantes samedi 2 août 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-02 08:00 – 21:00

Gratuit : oui enfants, adolescents, adultes, seniors

LE PAVILLON présente du 02.07 au 31.08.2025 sur le Dispositif AFFICHAGE D’ARTISTESDe Popov à Faust, de JANIK COAT(Popov, dessiné il y a 20 ans cette année et Faust et Phèdre cette année…)Janik Coat exerce comme graphiste puis se tourne en 2005 vers l’illustration et publie sonpremier ouvrage Popov et Samothrace aux éditions MeMo.Elle mène depuis un parcours d’auteure-illustratrice indépendante et collabore avec plusieursmaisons d’éditions (Hélium, Albin Michel, Casterman, Grasset, Abrams books, La Partie…).Aujourd’hui, elle est l’auteure d’une cinquantaine d’ouvrages dont certains ont reçu un prix enFrance ou à l’étranger et sont traduits dans beaucoup de pays.Ses dessins et peintures sont visibles à la Slow galerie et font l’objet de nombreuses expositions.Elle voyage volontiers à la rencontre d’enfants et de professionnels du livre et de l’enfance,en France et à l’étranger.

Maison de quartier de la Bottière Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 58 20 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E4549-m.-de-quartier-bottiere MQ-Bottiere@mairie-nantes.fr 0663548931 https://assotwopoints.blogspot.com