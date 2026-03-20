De port en port le combiné canoë cyclo

Office de tourisme du Coeur du Bassin Audenge Gironde

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20 2026-08-04 2026-08-18

Selon la marée, le trajet en canoë collectif se fera au départ d’un des ports Audenge ou Biganos. Accompagnés par un moniteur BE, laissez-vous porter, au rythme de votre pagaie et de l’esprit d’équipe. Vous passerez devant le port des Tuiles et l’île de Malprat. Vous associerez à la fois le challenge sportif et la découverte subtile du Delta de la Leyre. Après les coups de pagaies, les coups de pédales !

Accompagnés, vous rejoindrez votre point de départ par de petites routes et chemins qui serpentent dans la forêt.

Activité à partir de 6 ans (savoir obligatoirement nager et être à l’aise à vélo)

durée 3h environ (environ 2h sur l’eau)

Les vélos sont fournis et livrés au port de Biganos pour le retour

Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme du Coeur du Bassin. .

Office de tourisme du Coeur du Bassin Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 67 56 info@tourisme-coeurdubassin.com

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English : De port en port le combiné canoë cyclo

L’événement De port en port le combiné canoë cyclo Audenge a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Coeur Bassin