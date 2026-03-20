De port en port le combiné canoë cyclo Audenge
De port en port le combiné canoë cyclo Audenge lundi 20 juillet 2026.
De port en port le combiné canoë cyclo
Office de tourisme du Coeur du Bassin Audenge Gironde
Tarif : 28 – 28 – 28 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20 2026-08-04 2026-08-18
Selon la marée, le trajet en canoë collectif se fera au départ d’un des ports Audenge ou Biganos. Accompagnés par un moniteur BE, laissez-vous porter, au rythme de votre pagaie et de l’esprit d’équipe. Vous passerez devant le port des Tuiles et l’île de Malprat. Vous associerez à la fois le challenge sportif et la découverte subtile du Delta de la Leyre. Après les coups de pagaies, les coups de pédales !
Accompagnés, vous rejoindrez votre point de départ par de petites routes et chemins qui serpentent dans la forêt.
Activité à partir de 6 ans (savoir obligatoirement nager et être à l’aise à vélo)
durée 3h environ (environ 2h sur l’eau)
Les vélos sont fournis et livrés au port de Biganos pour le retour
Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme du Coeur du Bassin. .
Office de tourisme du Coeur du Bassin Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 67 56 info@tourisme-coeurdubassin.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : De port en port le combiné canoë cyclo
L’événement De port en port le combiné canoë cyclo Audenge a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Coeur Bassin