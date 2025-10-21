De Poudlard à Aragenua visite autour des inspirations antiques dans Harry Potter Route de Feuguerolles Vieux
De Poudlard à Aragenua visite autour des inspirations antiques dans Harry Potter Route de Feuguerolles Vieux mardi 21 octobre 2025.
De Poudlard à Aragenua visite autour des inspirations antiques dans Harry Potter
Route de Feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-21 10:30:00
fin : 2025-10-21 11:30:00
Date(s) :
2025-10-21 2025-10-22
Une visite du musée de Vieux-la-Romaine pour découvrir comment la saga Harry Potter s’inspire de l’Antiquité grecque et romaine.
Une visite du musée de Vieux-la-Romaine pour découvrir comment la saga Harry Potter s’inspire de l’Antiquité grecque et romaine.
À 10h30 et 14h, enfants dès 10 ans, 3€ en supplément de l’entrée du musée, réservation obligatoire .
Route de Feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 31 71 10 20 vieuxlaromaine@calvados.fr
English : De Poudlard à Aragenua visite autour des inspirations antiques dans Harry Potter
A visit to the Vieux-la-Romaine museum to discover how the Harry Potter saga was inspired by Greek and Roman antiquity.
German : De Poudlard à Aragenua visite autour des inspirations antiques dans Harry Potter
Ein Besuch im Museum von Vieux-la-Romaine, um herauszufinden, wie die Harry-Potter-Saga von der griechischen und römischen Antike inspiriert wurde.
Italiano :
Una visita al museo di Vieux-la-Romaine per scoprire come la saga di Harry Potter sia stata ispirata dall’antichità greca e romana.
Espanol :
Una visita al museo de Vieux-la-Romaine para descubrir cómo la saga Harry Potter se inspiró en la antigüedad griega y romana.
L’événement De Poudlard à Aragenua visite autour des inspirations antiques dans Harry Potter Vieux a été mis à jour le 2025-08-26 par Calvados Attractivité