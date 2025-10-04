De quelle humanité le chatbot est-il l’avenir ? Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-04 17:00 – 18:00

Gratuit : oui Adulte, Etudiant

Conférence gesticulée par Philippe Cazeneuve dans le cadre de Biblis en folie en lien avec la Fête de la sciencePhilippe Cazeneuve décortique l’intelligence artificielle et questionne sa diffusion massive depuis l’arrivée de ChatGPT. Venez explorer les rapports complexes et complexés des humains avec les technologies dans cette captivante conférence-spectacle au ton décalé.

Médiathèque Lisa Bresner Nantes 44100