DE QUOI JE ME MELE ? – DE QUOI JE ME MELE – ESPACE GERSON Lyon

DE QUOI JE ME MELE ? – DE QUOI JE ME MELE Début : 2026-06-25 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour sauver leur mariage, Marion et Mathieu ont une idée originale : revivre dans les moindres détails le week-end où ils sont tombés amoureux.Pour cela ils louent la maison dans laquelle ils s’étaient rencontrés, mais en arrivant ils découvrent qu’elle est déjà occupée par Pierre, écrivain dépressif venu s’isoler pour écrire un livre sur les bienfaits du divorce. Contraints et forcés de cohabiter, notre trio va vivre le weekend le plus explosif de sa vie !

ESPACE GERSON 1 PLACE GERSON 69005 Lyon 69