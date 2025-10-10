SAM SAUVAGE – LE SILEX Auxerre

vendredi 7 novembre 2025.

Début : 2025-11-07 à 20:30. Tarif : – euros.

ASSOCIATION SERVICE COMPRIS PRÉSENTE : SAM SAUVAGESAM SAUVAGE ?? [ FRENCH INDIE] Une gueule, une dégaine, un charisme au capital sympathie immédiat.Une voix grave, délivrant une singularité autant magnétique que confidente. Qui se glisse dans les oreilles, l’intimité ou le vacarme. Sam Sauvage a aussi la généreuse chevelure ébouriffée et des idées décoiffantes. Imparable performeur sur scène (il enchaîne une série de Pop Up du label à Paris, dont 4 déjà complets), la justesse ses intentions d’interprétation, sa gestuelle dégingandée façon Talking Heads et son naturel confondant emportent déjà la mise. Le jeune garçon de vingt-quatre ans appartient à cette génération instinctive qui ne réfrène pas leurs élans. Abatteur de cloisons, à califourchon entre la chanson, la pop, l’électro et le rock, cet auteur-compositeur autodidacte ayant grandi à Boulogne-sur-Mer a branché pour la première fois une guitare à l’adolescence à la suite de la découverte d’un live de Bob Dylan sur YouTube. S’il a beaucoup écouté Bashung, Sam Sauvage ne s’est pas laissé encercler par des influences définies pour construire son vaste alphabet moderne. Chez lui, un sens mélodique fluide et sans complexe, une poésie brute, sensible et authentique, un sens de l’observation affiné, le goût des autres, et plus particulièrement pour les marginaux, les noctambules et les rêveurs égarés. C’est cette ouverture vers l’humain et la société qui transpire dans Les gens qui dansent (j’adore), premier single annonciateur d’un EP à venir au printemps. Sam Sauvage y fait l’inventaire des différents traits comportementaux et humains, spoken word impavide et à la nonchalance accrocheuse, swing robotique qui entre en confrontation avec une guitare western, tendresse empreinte d’une mélancolie sous- jacente. Retenu dans la prochaine promotion du Chantier des Francofolies de La Rochelle, Sam Sauvage est bel et bien décidé à donner rendez-vous avec l’avenir. 1ère partie

LE SILEX 7 rue de l’Ile aux Plaisirs 89000 Auxerre 89