DE QUOI JE ME MELE – L’ESPACE V.O – MONTAUBAN Montauban

DE QUOI JE ME MELE – L’ESPACE V.O – MONTAUBAN Montauban samedi 11 octobre 2025.

DE QUOI JE ME MELE Début : 2025-10-11 à 21:00. Tarif : – euros.

Comment arriver à sauver son couple quand on se retrouve contraints de cohabiter avec une troisième personne qui ne jure que par le divorce ?Le duo d’auteurs du gros succès Dîner de famille vous livre sa dernière pépite !Marion et Mathieu sont mariés depuis 10 ans.Pour sauver leur couple, ils ont une idée originale : revivre dans les moindres détails le week-end où ils sont tombés amoureux.Pour cela, ils relouent la maison dans laquelle ils s’étaient rencontrés. Mais en arrivant, ils découvrent qu’elle est déjà occupée par Pierre, écrivain dépressif venu s’isoler pour écrire un livre sur les bienfaits du divorce.Le trio va devoir passer le week-end ensemble : la cohabitation promet d’être explosive !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’ESPACE V.O – MONTAUBAN 1899 Chemin de Paulet 82000 Montauban 82