De quoi le genre est-il fait ? Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Paris

De quoi le genre est-il fait ? De langage ? De matière ? Est-ce que le genre, dès lors que l’on prend en compte le langage, mais aussi d’autres matérialités telles que les objets, les corps, la technologie, la nature, reste une caractéristique intrinsèque de l’être humain ? Ou bien dépasse-t-il l’humain pour atteindre le non humain, l’au-delà de l’humain, le post-humain ? Voici quelques questions auxquelles le livre de Luca Greco, à l’intersection d’un débat théorique et d’une actualité politique, répond.

Luca Greco est professeur en sociolinguistique à Université de Lorraine et directeur adjoint de Institut du genre (GIS Genre). Ses recherches portent sur les relations entre langage, genre et corps, à l’intersection de la sociolinguistique, des études de genre et queer, et des approches néo-matérielles et post-humaines.

La rencontre sera animée par Anne Isabelle François, directrice du GIS Institut du Genre et Noémie Marignier, maîtresse de conférences en sciences du langage, spécialiste des études sur le genre et les sexualités à l’Université Sorbonne Nouvelle.

Dans le cadre du Festival des fiertés, venez rencontrer Luca Greco autour de son livre « Le corps du genre » (Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2025).

Le vendredi 21 novembre 2025

de 18h00 à 19h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Bibliothèque Sorbonne Nouvelle 8 avenue Saint Mandé 75012 Paris

