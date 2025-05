« De rage, de rêve et d’os » Spectacle conté – Foyer rural de Cabrerets Cabrerets, 24 mai 2025 22:00, Cabrerets.

« De rage, de rêve et d'os » Spectacle conté – Cabrerets, 24 mai 2025

Cette création, récit poétique au croisement de deux regards, scientifique et artistique, est construit en écho à la thèse du livre La Caverne originelle . Peut-être entendrons-nous, d’une seule voix, le chant de nos ancêtres et le cri des vivants en lutte à ce jour…

Spectacle conté de et avec Bernadète Bidaude et Jean-Loïc Le Quellec.

En partenariat avec le festival Cahors Juin Jardins, le Parc naturel régional / Géoparc mondial UNESCO des Causses du Quercy .

This creation, a poetic tale at the crossroads of two viewpoints, scientific and artistic, echoes the thesis of the book « La Caverne originelle » (The Original Cave). Perhaps we’ll hear, in a single voice, the song of our ancestors and the cry of the living in struggle to this day?

Dieses Werk ist eine poetische Erzählung, in der sich zwei Blickwinkel kreuzen, der wissenschaftliche und der künstlerische, und die als Echo auf die These des Buches « La Caverne originale » (Die ursprüngliche Höhle) aufgebaut ist. Vielleicht werden wir mit einer Stimme das Lied unserer Vorfahren und den Schrei der Lebenden hören, die bis zum heutigen Tag kämpfen?

Questa creazione, una narrazione poetica all’incrocio di due punti di vista, scientifico e artistico, riecheggia la tesi del libro « La Caverne originelle » (La grotta originale). Forse sentiremo, in un’unica voce, il canto dei nostri antenati e il grido dei vivi che stanno ancora lottando?

Esta creación, una narración poética en la encrucijada de dos puntos de vista, científico y artístico, se hace eco de la tesis del libro « La Caverne originelle » (La Caverna original). ¿Quizás escuchemos, en una sola voz, el canto de nuestros antepasados y el grito de los vivos que aún luchan?

