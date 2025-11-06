De retour du Montana Salle Ducreux Maîche
Salle Ducreux Chemin de la Canissière Maîche Doubs
Début : 2025-11-06 19:00:00
fin : 2025-11-06 21:00:00
Voyage en mode camping au cœur du Montana avec une découverte des réserves indiennes, et des grands espaces, un détour par le parc du Yellowstone, et un mode de vie à l’américaine. Conférence diaporama animée par Jean Marc Sixdenier et Lulu Marguier .
Salle Ducreux Chemin de la Canissière Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 24 69 19 universitepopulairemaiche@gmail.com
