De retour du Montana Salle Ducreux Maîche

Salle Ducreux Chemin de la Canissière Maîche Doubs

Début : 2025-11-06 19:00:00

fin : 2025-11-06 21:00:00

2025-11-06 2025-11-07

Voyage en mode camping au cœur du Montana avec une découverte des réserves indiennes, et des grands espaces, un détour par le parc du Yellowstone, et un mode de vie à l’américaine. Conférence diaporama animée par Jean Marc Sixdenier et Lulu Marguier .

Salle Ducreux Chemin de la Canissière Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 24 69 19 universitepopulairemaiche@gmail.com

