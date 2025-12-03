DE ROBERT AND THE HALF TRUTHS – LE VIP St Nazaire

DE ROBERT AND THE HALF TRUTHS Début : 2026-03-25 à 21:00. Tarif : – euros.

OUVERTURE DES PORTES 30MIN AVANT LE DEBUT DU CONCERT.Depuis plus de dix ans, « DeRobert and the Half-Truths » fait vibrer la scène avec une totale décontraction « made in Tennesse ». Une solide aventure musicale ancrée dans la soul, le funk et les émotions brutes.Doté d’une énorme créativité, le groupe s’est taillé une réputation redoutable avec des performances scéniques incandescentes, un groove ravageur et une voix qui vous attrape pour ne plus vous lâcher.Adam DeRobert chante avec son cœur et son âme et sa voix teintée du « spirituel Gospel » sonne comme un hommage à la soul ouvrière de Nashville.

LE VIP PORT DE SAINT-NAZAIRE 44600 St Nazaire 44