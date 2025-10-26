De Rossini à Bizet, un siècle d’opéra sévillan à Yèvre-le-Châtel Yèvre-la-Ville

De Rossini à Bizet, un siècle d’opéra sévillan à Yèvre-le-Châtel

Rue Saint-Lubin Yèvre-la-Ville Loiret

De Rossini à Bizet, PiccolOpéra retrace un siècle d’opéra à Séville. Un spectacle lyrique plein de charme et d’émotion, à découvrir en famille le 26 octobre à Yèvre-le-Châtel.

Plongez au cœur de Séville avec Du Barbier à Carmen, un siècle d’opéra à Séville, le nouveau spectacle de PiccolOpéra. À travers les airs célèbres de Rossini, Bizet et d’autres compositeurs, revivez un siècle d’histoire lyrique inspirée par la ville andalouse. Cette représentation allie émotion, humour et beauté musicale, dans une mise en scène accessible à tous.

Le dimanche 26 octobre 2025 à 16h00, la Salle de l’Atelier à Yèvre-le-Châtel offrira un cadre intime et convivial pour partager un moment culturel en famille.

Un rendez-vous musical à ne pas manquer pour découvrir ou redécouvrir les chefs-d’œuvre qui ont fait vibrer Séville et le cœur des mélomanes du monde entier. 12 .

Rue Saint-Lubin Yèvre-la-Ville 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 34 25 91 chatellenie.yevre@gmail.com

English :

From Rossini to Bizet, PiccolOpera retraces a century of opera in Seville. A lyrical show full of charm and emotion, to be enjoyed by the whole family on October 26 at Yèvre-le-Châtel.

German :

Von Rossini bis Bizet erzählt PiccolOpéra ein Jahrhundert der Oper in Sevilla. Ein Opernspektakel voller Charme und Emotionen, das die ganze Familie am 26. Oktober in Yèvre-le-Châtel erleben kann.

Italiano :

Da Rossini a Bizet, PiccolOpera ripercorre un secolo di opera a Siviglia. Uno spettacolo lirico pieno di fascino e di emozioni, che sarà apprezzato da tutta la famiglia il 26 ottobre a Yèvre-le-Châtel.

Espanol :

De Rossini a Bizet, PiccolOpera recorre un siglo de ópera en Sevilla. Un espectáculo lírico lleno de encanto y emoción, para disfrutar en familia el 26 de octubre en Yèvre-le-Châtel.

