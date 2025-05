De Rouge Gazon au lac des Perches – Col des Démineurs Saint-Maurice-sur-Moselle, 11 juillet 2025 14:00, Saint-Maurice-sur-Moselle.

Vosges

De Rouge Gazon au lac des Perches Col des Démineurs 42 Route du Ballon d'Alsace Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges

Découverte du site par un sentier panoramique à travers chaume, lac et forêt. 3h 3,5km +140mTout public

Col des Démineurs 42 Route du Ballon d’Alsace

Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est +33 6 84 94 66 65 ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr

English :

Discover the site on a panoramic trail through thatch, lake and forest. 3h 3.5km +140m

German :

Entdecken Sie den Ort auf einem Panoramaweg durch Stoppelfelder, See und Wald. 3h 3,5km +140m

Italiano :

Scoprite il sito lungo un sentiero panoramico tra paglia, lago e foresta. 3h 3,5km +140m

Espanol :

Descubra el lugar a lo largo de un sendero panorámico entre paja, lago y bosque. 3h 3,5km +140m

