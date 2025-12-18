De rues en jardins, le 15ème arrondissement renforce la place de la nature en ville l’entrée du square Jean Chérioux à côté de la sortie du métro Vaugirard paris
15ème arrondissement renforce la place de la nature en ville
Le square Jean Chérioux, récemment restauré, introduit
une continuité végétale allant jusqu’à la rue verte Léon-Séché puis, jusqu’au
square Saint-Lambert. Ce corridor vert est parfaitement intégré dans un
ensemble architectural des années 1930.
Rendez-vous : à l’entrée du square Jean Chérioux à
côté de la sortie du métro Vaugirard
Le lundi 26 janvier 2026
de 14h30 à 15h00
gratuit sous condition Public adultes.
