De rues en jardins, le 15ème arrondissement renforce la place de la nature en ville l’entrée du square Jean Chérioux à côté de la sortie du métro Vaugirard paris

26/01/2026 14h30 De rues en jardins, le

15ème arrondissement renforce la place de la nature en ville

Le square Jean Chérioux, récemment restauré, introduit

une continuité végétale allant jusqu’à la rue verte Léon-Séché puis, jusqu’au

square Saint-Lambert. Ce corridor vert est parfaitement intégré dans un

ensemble architectural des années 1930.

Rendez-vous : à l’entrée du square Jean Chérioux à

côté de la sortie du métro Vaugirard

De rues en jardins, le 15ème arrondissement renforce la place de la nature en ville

Le lundi 26 janvier 2026

de 14h30 à 15h00

gratuit sous condition Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-26T15:30:00+01:00

fin : 2026-01-26T16:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-26T14:30:00+02:00_2026-01-26T15:00:00+02:00

l’entrée du square Jean Chérioux à côté de la sortie du métro Vaugirard 260, rue de Vaugirard, Paris 15e 75015 Paris 15eparis

education-environnement@paris.fr https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature



Afficher la carte du lieu l’entrée du square Jean Chérioux à côté de la sortie du métro Vaugirard et trouvez le meilleur itinéraire

