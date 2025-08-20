De Sal y de Espuma Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque Marseille 1er Arrondissement

Vendredi 3 avril 2026 à partir de 20h. Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Ce spectacle s’inscrit dans le cadre du Pôle des Musiques du Monde de la Cité de la Musique de Marseille et Flamenco Azul.

”De Sol y de Espuma ” est une histoire Andalouse entre les deux rives de la Méditerranée … C’est l’histoire de Melchor Campos,qui puise dans ses racines pour nous foire voyager avec ses compagnons de route, d’escale en escale …à travers les multiples couleurs du Flamenco. Tout au long de ce voyage, le rythme, comme un battement du coeur, nous embarque pour un moment unique de complicité et de magie.









Melchior Campos chant

Leny Creff guitare

Cédric Diot guitare, basse, bouzouki

Alex Carrasco percussions

Cécile Evrot Alejandro Mendia, Emilio Cortes chœurs

Kuky Santiago danse .

English :

This show is part of the Pôle des Musiques du Monde program organized by the Cité de la Musique de Marseille and Flamenco Azul.

German :

Diese Aufführung findet im Rahmen des Pôle des Musiques du Monde der Cité de la Musique in Marseille und Flamenco Azul statt.

Italiano :

Questo spettacolo fa parte del programma Pôle des Musiques du Monde organizzato dalla Cité de la Musique de Marseille e da Flamenco Azul.

Espanol :

Este espectáculo forma parte del programa Pôle des Musiques du Monde, organizado por la Cité de la Musique de Marsella y Flamenco Azul.

