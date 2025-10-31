De sang, d’ocre et de frissons avec Milan Bonnel Musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie

De sang, d’ocre et de frissons avec Milan Bonnel Musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie vendredi 31 octobre 2025.

De sang, d’ocre et de frissons avec Milan Bonnel

Musée de Préhistoire 650 chemin de la Roche Brault Thorigné-en-Charnie Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 15:00:00

fin : 2025-10-31 17:00:00

Date(s) :

2025-10-31

Venez à la rencontre de Milan Bonnel, l’auteur du palpitant roman policier De sang et d’ocre.

Un visage familier pour la vallée de l’Erve ancien médiateur au Musée de Préhistoire et grottes de Saulges, il revient sur les lieux qui ont nourri son imagination… et donné naissance à une intrigue où se mêlent meurtre et archéologie.

En cette fin 2021, la calme et paisible vallée de Saulges en Mayenne est bouleversée par de sombres événements. Alex, un jeune flic parisien, débarque dans ce décor serein, déstabilisé par la sauvagerie du meurtre un corps soigneusement mutilé exposé dans une grotte célèbre pour ses gravures et ses divers ornements préhistoriques […]

Echange de 15h-15h40, suivi d’une séance de dédicaces jusqu’à 17h

Gratuit, sans réservation. .

Musée de Préhistoire 650 chemin de la Roche Brault Thorigné-en-Charnie 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 90 51 30

English :

Meet Milan Bonnel, author of the thrilling crime novel De sang et d?ocre.

German :

Lernen Sie Milan Bonnel kennen, den Autor des spannenden Kriminalromans De sang et d’ocre (Blut und Ocker).

Italiano :

Venite a conoscere Milan Bonnel, autore dell’avvincente romanzo giallo De sang et d’ocre.

Espanol :

Venga a conocer a Milan Bonnel, autor de la trepidante novela policíaca De sang et d’ocre.

L’événement De sang, d’ocre et de frissons avec Milan Bonnel Thorigné-en-Charnie a été mis à jour le 2025-09-11 par CDT53