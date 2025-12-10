DE SANT BLASI À CARNAVAL

Centre Historique Pézenas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Fête carnavalesque autour de Saint-Blaise, patron de la ville.

Sant Blasi insuffle la Carnavaline et ouvre les portes de la ville au Carnaval !

DE SANT BLASI À CARNAVAL

La tradition païenne dit que le 3 février est le jour où l’ours quitte sa tanière et où toute la vie végétale et animale entre en émoi.

Débute alors la temporada* carnavalesque, ce rituel de régénération qui, à l’instar de la nature en plein renouveau, touche la société dans son ensemble.

À Pézenas, c’est Blasi, le maître des souffles, qui officie investi par la déesse Aïnaï, assisté de la salvatgina** et du Poulain-totem, il va, a revira cuol*** sur son âne, récupérer les clés de la ville pour l’ouvrir au

grand désordre du Carnaval et délivrer la carnavalina, le souffle de la dérision qui fera triompher l’Enthousiasme, le transport divin qui rend visible l’invisible en effaçant les limites entre les mondes !

*Temporada période saison

**Salvatgina le monde du sauvage

***A revira cuol monté à l’envers

Orchestré par le Collectif Temporadas avec la complicité des associations et des artistes piscénois, en ouverture de la Temporada carnavalesque du 7 au 17 février

#TEMPS FORT .

Centre Historique Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 90 41 00

English : RELIGIOUS PROCESSION CELEBRATING THE SAINT BLAISE

Carnival festival around Saint Blasi, patron saint of the city.

Sant Blasi breathes Carnavaline and opens the doors of the city to Carnival!

L’événement DE SANT BLASI À CARNAVAL Pézenas a été mis à jour le 2025-12-08 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE